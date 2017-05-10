"Одоробло" не пройдет! Суд окончательно запретил возведение скандальной колонны

К финальной битве против "одоробла" на площади Свободы - именно такое название получил проект - победитель в народе - активисты подошли креативно. Вооружились огромными карандашами, выражая протест против того карандаша, который главный архитектор Харькова решил поставить на площади. Кстати, так свое творение Чечельницкий окрестил сам.

Сергей Чечельницкий, соавтор проекта, февраль 2017

Госпром всю жизнь в ужасном состоянии, и сейчас в том числе, и никто из них не подал в суд, не переживает, что в Госпроме боже ставят пластиковые окна, это никого не волнует, а то что перед громадным зданием поставить карандашом, и он его прикончит? Ну что вы, конечно, нет.

Александра Нарыжная, лидер ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

Карандаш - это ответ нашему главному архитектору, который говорит, что карандаш внешний вид города не испортит. На самом деле карандаш испортит, и карандаши могут у всех людей, которые имеют права делать выбор в этом городе и чего-то менять. Карандаш это не только привилегия главного архитектора - это привилегия всех жителей города.

Сам конкурс по выбору памятного знака на площади Свободы, который должен был заменить собой монумент Ленина, вызвал возмущения в обществе еще до его объявления. Дело в том, что экскиз колонны-победителя появился в соцсетях задолго до его рассмотрения, а позже стало известно - соавтор проекта главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий. Да и активисты обратились в суд еще до оглашения результатов. Истцы заявили, что чиновники неоднократно нарушили закон. Во-первых, сроки проведения конкурса были короче, чем того требует закон. Во-вторых, был не определен статус конкурса - региональный, всеукраинский или международный, - а это не позволило принять участие в нем всем желающим. Как и отсутствие премии для победителя, что прямо противоречит закону, говорят истцы. Кроме того, жюри руководствовалось исключительно своим личным мнением, а не условиями конкурса. Несмотря на все это, пока суд принимал иск к рассмотрению в горсовете успели огласить результаты - ожидаемо победила колонна авторства Чечельницкого, которую в народе сразу же прозвали "одороблом". Это вызвало новый всплеск возмущения, общества и буквально за два дня петиция об отмене результатов конкурса набрала нужное количество голосов. Это послужило дополнительным аргументов для истцов. Суд первой инстанции согласился с позицией общественности и признал проведение конкурса незаконным, но с этим не согласились представителя горсовета и подАли апеллцию, так как в частности настаивали - общественники не имели права обращаться в суд по этому вопросу.

Людмила Гайдаренко, представитель горсовета

Мы считает, но суд не полностью исследовал обстоятельства дела, не дал оценку нашим доводам, поэтому мы просим скасувати решение первой инстанции и а в позове відмовити.

Дмитрий Булах, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

В своей апеляційній скарзі вони не навели жодних нових аргументів, яких бі ми не чули на перших засіданнях, під час засідань першої інстанції, й тому я вважаю, й тому на мій погляд великих шансів у цій апеляції немає.

Надежды активистов оправдались. Суд в течение полутора часов, выслушав аргументы сторон, вынес вердикт - решение коллег из первой инстанции оставить в силе. Таким образом, само проведение конкурса признано незаконным, а следовательно, незаконны и его результаты. У горсовета осталось право на кассацию, но решение уже считается вступившим в силу. А значит право на возведение колонны на площади Свободы команда Чечельницкого утратила.