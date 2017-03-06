 

Офицерские погоны получили выпускники ХНУВД

06 марта 2017 г. 18:37
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Почти 500 юношей и девушек получили дипломы о высшем образовании и первые в своей жизни офицерские погоны. Среди них 135 будущих следователей, 254 специалиста криминального блока, 82 работника - специалисты новой сферы - киберполиции. Выпускникам пожелали сохранить то стремление к борьбе за справедливость, с которым они пришли в вуз.

 

Вадим Троян, 1 зам. нач. Нацполиции Украины

 

Ви прийшли до університету за покликанням, за тим, що ніхто вас не заставить - а душа сама провокує захищати свій народ, провокує кожного з вас.

 

Дипломы с отличием получили 9 девушек и 12 юношей. Они, получили распределения в разные регионы страны, и уже на этой неделе отправятся на места службы.

 

Марьян Черхавский, выпускник ХНУВД

 

Це робота хоч й паперова, але доволі цікава. Потрібно знайти підхід для людини. Ми не можемо завжди говорити, що підозрюваний добра людина, чи потерпілий погана людина - це насамперед людське почуття. Й коли ми направляємо кримінальне провадження до суду, ми повинні розуміти, що ми вирішуємо людську долю.

 

Виктория Хомич, выпускница ХНУВД

 

Планирую в дальнейшем работать, работать над собой, нарабатывать нормативные и практические знания, и конечно защищать права и свободы граждан, служить Украинскому народу!

 

Своим же младшим товарищам, которым и дальше придется грызть гранит науки, выпускники посоветовали не робеть перед трудностями.

Видео: 

Офицерские погоны получили выпускники ХНУВД - 06.03.2017

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