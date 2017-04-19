Огромные сугробы, болота на дорогах и разбитые машины. Как сказалась непогода на автомобилистах и трафике

Мокрый снег и ветер прибавил хлопот автовладельцам. Свою Alfa Romeo Александр припарковал на ночь у подъезда, а уже с утра обнаружил, что машину повредили упавшие ветви. И это при том, что в феврале упавшей с крыши сосулькой искорежило еще один его автомобиль.

Александр, владелец иномарки:

Сейчас как вот с той машиной буду обращаться в милицию. Ждать месяц ответ. Они мне скажут, что виноват ЖЭК, а дальше уже. Ну не знаю. По той машине я думал не судиться не пытаться, но уже две машины за два месяца порядка, ну тут выйдет, я починил в районе 9 тысяч, эта мне выйдет еще тысяч 7-8 наверное точно. А какие дефекты остались, вмятины? - Крыша памята и зеркало сломано. Скажите, а КАСКО не оформленна? - Нет.

На улице Чичибабина деревья повредили сразу четыре автомобиля. Еще более массовым ущербом - сразу 6 машин, обернулось падение дерева на улице Мироносицкой. Виктория Либина осматривает повреждения на своей Шкоде. Говорит, машине только пять лет - парковали всегда на этом месте во дворе, чтобы до автомобиля мог добраться муж-инвалид. Тяжести апрельского снега старый клен не выдержал около восьми утра.

Виктория Либина:

Тут полностью повреждено левое заднее крыло машины, повреждена стойка передняя, багажник, выбито заднее стекло, то есть, повреждения у машины очень серьезные.

Рядом с автомобилем Виктории - еще пять иномарок. Разбитые панорамные крыши, рамы. Все хозяева - жильцы этого дома, сразу вызвали полицию, чтобы оформить происшествие. Теперь собираются подавать коллективный иск в суд и требовать возмещения убытков в том числе, от коммунальщиков. Присоединяться к нему и те соседи, у которых машин нет, уверены автолюбители. Ведь об опасном сухом клене, которому больше тридцати лет, люди предупреждали городскую власть все лето. Но десятки звонков на номер 15-62 оказались безрезультатными.

Виктория Либина:



Здесь достаточно много деревьев снесли, причем даже снесли те деревья, которые, на мой взгляд, были помоложе, скажем так. Это дерево очень старое, оно, собственно, и видно – оно почему-то осталось, и я не знаю, можно ли это назвать форс-мажором, потому что в нашей полосе снег, наверное, нельзя назвать форс-мажором, это могло случиться в любой месяц.

Впрочем, трудно было сегодня абсолютно всем автомобилистам. Ну, разве что за исключением тех счастливчиков, которые не успели еще поменять зимнюю резину на летнюю.



С новым годом Вас! Тяжело ли ездить по погоде такой? Нормально, нормально. А Вы на летней резине? - Нет зима.

Если в центре города коммунальщики довольно оперативно приступили к расчистке улиц от снега, то перемещаться в спальных ройнах практически весь день было довольно сложно.

Сергей, автомобилист:

Сложно сейчас ездить в связи с погодой? - Сложно да, дороги не чищенные, ну плохо, да. Где чищенные где нечищенные. Ну чищенные в основном в центре? - Да, да. А на окраинах, вот на Салтовке там плохо вообще. То есть нечищенны дороги? - Не, не, нет.

В частном секторе некоторые улицы и проулки и вовсе превратиись в болота - говорят водители. Хотя, вот этому мужчине на велосипеде, скользкие дороги и апрельские сугробы не помеха.

Владимир:

Погода прекрасная. Не совсем весення но вполне приятная. На велосипеде тяжело особенно там где не поубирали еще снег, не успел растаять, а так замечательно. Не скользко? - Нет, ну пешком по моему более опасно ходить чем ездить.

В свою очередь, водители общественного горэлектротранспорта утверждают, что ездить куда сложнее из-за несоблюдения правил дорожного движения отдельными личностями и любителями парковаться у остановок, а сегодняшний снегапад не такая уж и проблема.

Геннадий, водитель троллейбуса №2:



Никто не соблюдает правила дорожного движения. К остановке не подъехать. А что говрят там вроде, как элеткрпровода второй маршрут срывало? - Ну как, ну это если и бывает то это обрыв провода. Но я не попадал на такое еще.

Между тем, усточняют в областном управлении ГСЧС, уже накануне в области начал работу штаб по ликвидации последствий непогоды.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Все службы в том числе аварийные и коммунальные службы, дорожные службы работают в штатном режиме. Я не даром это говорю потому что каких либо крупных задержек по автотранспорту по нашим государственным и местным, местного значения дорогах нет.

На время непогоды спасатели рекомендуют водителям выезжать только на зимней резине, а тем же кто уже ее сменил - воспользоваться общественным транспортом.