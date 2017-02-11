Около ста китов, которые выбросились на берег в Новой Зеландии, спасены

Сотрудникам департамента охраны природы Новой Зеландии и волонтерам удалось спасти около ста круглоголовых китов, которые выбросились накануне на берег бухты Голден-Бей, сообщает ВВС.

Региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон рассказал, что операция спасения животных прошла успешно, хотя и не без трудностей.

По его словам, млекопитающие ночью снова попытались выброситься на берег, но благодаря притоку и улучшению погодных условий волонтерам удалось вернуть пострадавших китов в море.

"Будем надеяться, что новая стая китов отведет их на глубину. Но все же есть вероятность, что некоторые из животных попытаются вернуться", - сказал Ламасон.