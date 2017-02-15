Омелян сообщил, когда начнется децентрализация "Укравтодора"

Децентрализация Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начнется осенью 2017 года. Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил глава министерства Владимир Омелян в ходе совещания по реформированию автодорожной отрасли 14 февраля.

В частности, в ходе совещания, на котором присутствовали и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, и.о. главы государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко, и.о. руководителя госпредприятия "Укрдоринвест" Елена Криворучко, были рассмотрены вопросы децентрализации "Укравтодора", реформирования компании "Автомобильные дороги Украины", которая осуществляет эксплуатацию и содержание автомобильных дорог страны, и подготовки к имплементации закона о Дорожном фонде, который вступает в силу 2018 года.

"Необходимо четко объяснить, какие автодороги останутся в сфере ответственности "Укравтодора", какие перейдут в управление местной власти. Регионы возьмут на баланс дороги регионального значения, это не только ресурс на их содержание, но и ответственность. Поэтому ключевая задача - объяснить руководителям регионов, на каких условиях они их получат. Планируем работу таким образом, чтобы уже с осени 2017-го можно было на практике перейти к децентрализации "Укравтодора", - цитирует пресс-служба министра.