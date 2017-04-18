 

"Они похожи на тинейджеров": в Канаде 150 коров увязались за бобром, фермеры недоумевают

18 апреля 2017 г. 16:00
Источник: УНИАН
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В канадской провинции Саскачеван стадо коров увязалось за бобром. Об этом сообщает CBC. Произошедшее сняла на видео и опубликовала в Facebook фермер Адриенна Айви.

Женщина и ее муж были удивлены странным поведением своего стада из 150 телок (молодых нетелившихся коров). Они подъехали поближе и увидели, что животные собрались возле грызуна

По мнению Айви, телками двигало любопытство, а бобер искал место для новой хатки.

«Они похожи на тинейджеров, - объяснила она CBC. - Думаю, они следовали за ним, потому что не могли понять, что это такое». В декабре сообщалось, что бобер пробрался в магазин в американском городе Шарлотт Холл, штат Мэриленд, и разбил стеллажи с искусственными елками.

 

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