 

Определены ведущие конкурса "Евровидение-2017"

27 февраля 2017 г. 16:01
Источник: Интерфакс-Украина
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Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2017" определились с командой ведущих конкурса, который состоится в Киеве в мае.

Как сообщила пресс-служба Первого национального канала Украины (UA Первый) в понедельник, впервые в истории "Евровидения" конкурс будут вести трое мужчин - Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

"Мы не ставили целью искать такую комбинацию ведущих, но когда увидели их таланты, решили, что было бы здорово, чтобы трое парней вели шоу. Александр, Владимир и Тимур полны энтузиазма и мы уже начали работать над подготовкой к проведению песенного конкурса" - отметил шоу-продюсер Евровидения-2017 Стюарт Барлоу.

Ведущих выбирали путем сложного конкурса в несколько этапов. Кроме опыта ведения телевизионных шоу в прямом эфире, претенденты должны были продемонстрировать владение английским языком, чувство юмора, уверенность, артистизм и разнообразные таланты.

В.Остапчук и А.Скичко будут вести все шоу песенного конкурса: репетиции, полуфиналы и финал, а Т.Мирошниченко досталась роль ведущего грин-рума, где исполнители будут ожидать результаты конкурса. Кроме того, организационный комитет активно привлекать ведущих к подготовке "Евровидения-2017".

Главной ареной песенного конкурса в 2017 году избран киевский Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая, сообщает UA:Первый.

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