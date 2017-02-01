Оснований для эвакуации жителей Авдеевки нет — Турчинов

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в Авдеевке заявил, что на данный момент нет оснований для эвакуации местных жителей.

"Ни один человек за это время не замерз, помощь людям оказывается, медучреждения работают. Оснований для эвакуации населения нет", - сказал Турчинов сегодня, 1 ферваля.

Он добавил, что работает штаб, который возглавляет глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Жебривский. В городе уже восстанавливается тепло- и водоснабжение. Ремонтные бригады, пользуясь прекращением огня, выехали на места, где повреждены линии электропередач.