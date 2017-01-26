 

Останки Александра Олеся перевезут в Украину до конца января

26 января 2017 г. 16:02
Источник: Украинские новости
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Министерство иностранных дел прогнозирует перемещение останков украинского писателя Александра Олеся в Украину до 30 января.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Я могу подтвердить это. Я могу подтвердить, что посольство Украины в Чехии завершает все процедуры по возвращению останков Александра Олеся и его жены в Украину", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли возвращены в Украину останки писателя до конца текущей недели.

Однако точную дату, когда останки Олеся будут перемещены в Украину, в департаменте консульской службы сообщить не могут.

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