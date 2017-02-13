Оставили на пороге без пояснений и записки. На Харьковщине медсестра нашла недоношенного ребенка

Новорожденную девочку, завернутую в одеяльце, на пороге Шевченковской районной больницы нашла медсестра. Ребенку было всего несколько часов от роду. Осмотрев малышку, медики констатировали: девочка родилась недоношенной, около 6-7 месяцев, ее вес составлял чуть больше полутора килограммов, а рост всего 35 сантиметров.

Константин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Хар. обл.

Ребенок был завернут в пеленку, была тряпочка с ребенком. То, что было с ребенком - это наволочка зеленого цвета, полотенце белого цвета, пододеяльник белого цвета и одеяло зеленого цвета.

Оказав ребенку первую помощь, врачи приняли решение транспортировать малышку в Харьков. Сейчас девочка находится в детской областной клинической больнице, ее состоянии врачи оценивают как тяжелое.

Алексей Савво, детский иммунолог

Оттуда был доставлен реанимобилем был доставлен в наше лечебное учреждение, сейчас находится в реанимации осмотрена специалистами, проводится лечение, больше каких - то комментариев дать сложно. Состояние тяжелое.

Тем временем правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери. В полиции открыто уголовное производство по статье "оставление в опасности".