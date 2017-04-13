Осторожно, клещи! Харьковчане подали петицию в мэрию с требованием обработать лесопарковые зоны специальными средствами

Петиция с просьбой провести профилактику в одной из лесопарковых зон Харькова появилась на сайте мэрии в начале апреля. Её автор, харьковчанка Алена Дикая утверждает, леса в поселках Пятихатки и Жуковском, а также на Алексеевке и Павловом Поле не обрабатывают препаратами против клещей. Более того, говорит девушка, соседские дети начали приносить на себе насекомых не только после прогулки в лесопарках, но и возвращаясь с детских площадок возле дома.

Алёна Дикая, автор петиции:

В прошлом году, летом дети начали приносить на себе клещей с детских площадок, вот где мы гуляем с детьми, они начали приносить клещей, по этому легко сделать вывод что в лесу их стало настолько много что они уже распостраняются далеко за его пределы.



Тошка:

Мама меня посмотрела и там заметила клеща.

Светлана Анатолиевна, мама пострадавшего ребёнка:



Мы два года подряд ловили клеща. В прошлом году один делали анализ, анализ недешевый 300 гривен тоже деньги. В моем самом близком окружении в прошлом году пострадало, не просто пострадало, а заболело, анализ показал положительный результат у трех человек из моего близкого окружения.

Клещи - переносчики опасного заболевания лаймборрелиоза или по-другому болезни Лайма, которое при отсутствии лечения может привести к инвалидности или даже смерти. Харьковчане возмущаются, из-за отсутствия обработки леса клещей становится все больше, а значит риск заразиться увеличивается с каждым днем. Укус насекомого можно заметить не сразу, говорят те, кому уже пришлось пройти курс лечения после заражения болезнью Лайма, а первые симпотомы появляются только через несколько дней, а в некоторых случаях - через две недели.

Ирина Кучеренко:

Факт укушения клещём я не обнаружила вот сразу, но у меня появилась эритема,это такое пятно которое распостраняется, блуждающая эритема и потом когда обнаружила, мне поставили диагноз эритемный боррелиоз, естественно анализы крови это все подтверждали.

На сайте горсовета петиция чуть больше, чем за неделю набрала 300 с лишним голосов. В харьковской мэрии говорят, более подробно ответят на поданную петицию, если она наберет необходимое количество голосов, а это 5 тысяч. В то же время подчеркивают, на подобные жалобы реагирует КП "Харьковзеленстрой", однако это касается лишь уборки территорий от излишней растительности. А вот обрабатывать химикатами лесопарковые зоны вблизи жилых домов, чтобы уничтожить клещей, сообщают в пресс-службе горсовета, коммунальщики не могут, делать это запрещает Закон, поскольку данные вещества могут нанести серьезный вред и животным, и человеку. Тем временем, в харьковском областном лабораторном центре связывают появление огромного количества клещей в городе с резким потеплением. Специалисты отмечают, что укусы клещами начали регистрировать со второй половины марта, наибольшее количество жалоб ожидают уже меньше чем через месяц - на майские праздники, когда люди массово выезжают на природу.

Анна Сухорукова, Зав. отд. особо опасных инфекций обл.лаб. центра МОЗ Украины:

В принципе прогнозируется в целом по области рост количества укусов клещей, а так же рост количества инфицированых клещей, за счёт того что в прошлом году у нас преобладали нимфы, это так скажем не зрелые клещи, а в этом году по циклу их развития ожидается преобладание, плюс была достаточно благоприятные условия зимовки для клещей, мы ожидаем рост их численности.

В целом за прошлый год по данным областного лабораторного центра в регионе было зарегистрировано 2 800 случаев укусов клещей. Специалисты подчеркивают, заметив на теле насекомое после прогулки в лесу или вблизи лесопарковых зон, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.