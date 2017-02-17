 

Осторожно! Призывы к суициду: правоохранители обнародовали данные игроков в смертельных квестах

17 февраля 2017 г. 17:46
Автор: Александра Новосел
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Опасная  игра пришла в Украину из соседней России. И хотя доказать причастность таких  групп к подростковым суицидам крайне сложно,  в Украине уже зафиксирован один такой случай, в Мариуполе.  Департамент киберполиции опубликовал на своем сайте инструкцию о том, как распознать в соцсетях так называемые "группы смерти". однако  помимо инструкции в публичном доступе оказались  и аккаунты детей, которые уже попали в опасные сообщества. Правоохранители уверяют -  такая мера необходима для того,  что  бы уберечь  подростков. Ведь некоторые из  них зарегистрированы под фейковыми именами,  а таким образом родители смогут обнаружить опасность, проверяя учетные записи детей. И хотя публикация аккаунтов  и обнародовала персональные данные подростков. По словам  юристов, считать это нарушением права на защиту персональных  данных нельзя,  ведь в законе предусмотрены исключения,  в случае,  когда речь  идет о защите прав человека. И  потому публикация данных  подростков  с целью уберечь их от опасности считается правомерной.  А вот по мнению  психологов, подобная публикация может усугубить внутренний конфликт ребенка и спровоцировать дополнительные конфликты.

Татьяна Балан,  психолог

Здоровая личность в эту игру играть не будет,  но  если есть причины  и эти причины могут оказаться психологические, это что,  это одиночество подростка, это агрессия внутренняя, это другие,  не дай Бог, патологические причины, то это может еще больше спровоцировать огласка вот тех  имен и фамилий,  которые можно увидеть на сайте.

В тоже время только на Харьковщине с начала года трое подростков свели счеты с жизнью. В полиции уверяют,  ни один  из этих случаев никах не связан с опасными группами, аккаунты подростков исследовали, и причастности детей к квестам не нашли.

Константин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.

Это пиар на детских  смертях. Подобной ситуации в Харьковской области нет. К сожалению, в этом году зарегистрирована три факта суицида,  но  не один  из  этих  фактов ,  по  крайней мере два предыдущих  факта, с этим не связано

В тоже время и правоохранители и психологи настаивают: для того,  что  бы уберечь ребенка от опасных  игр, в первую очередь, его  нужно вырвать из  виртуального мира и больше времени проводить со своими детьми и найти хорошую альтернативу в реальном мире.

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