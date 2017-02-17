Осторожно! Призывы к суициду: правоохранители обнародовали данные игроков в смертельных квестах

Опасная игра пришла в Украину из соседней России. И хотя доказать причастность таких групп к подростковым суицидам крайне сложно, в Украине уже зафиксирован один такой случай, в Мариуполе. Департамент киберполиции опубликовал на своем сайте инструкцию о том, как распознать в соцсетях так называемые "группы смерти". однако помимо инструкции в публичном доступе оказались и аккаунты детей, которые уже попали в опасные сообщества. Правоохранители уверяют - такая мера необходима для того, что бы уберечь подростков. Ведь некоторые из них зарегистрированы под фейковыми именами, а таким образом родители смогут обнаружить опасность, проверяя учетные записи детей. И хотя публикация аккаунтов и обнародовала персональные данные подростков. По словам юристов, считать это нарушением права на защиту персональных данных нельзя, ведь в законе предусмотрены исключения, в случае, когда речь идет о защите прав человека. И потому публикация данных подростков с целью уберечь их от опасности считается правомерной. А вот по мнению психологов, подобная публикация может усугубить внутренний конфликт ребенка и спровоцировать дополнительные конфликты.

Татьяна Балан, психолог

Здоровая личность в эту игру играть не будет, но если есть причины и эти причины могут оказаться психологические, это что, это одиночество подростка, это агрессия внутренняя, это другие, не дай Бог, патологические причины, то это может еще больше спровоцировать огласка вот тех имен и фамилий, которые можно увидеть на сайте.

В тоже время только на Харьковщине с начала года трое подростков свели счеты с жизнью. В полиции уверяют, ни один из этих случаев никах не связан с опасными группами, аккаунты подростков исследовали, и причастности детей к квестам не нашли.

Константин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.

Это пиар на детских смертях. Подобной ситуации в Харьковской области нет. К сожалению, в этом году зарегистрирована три факта суицида, но не один из этих фактов , по крайней мере два предыдущих факта, с этим не связано

В тоже время и правоохранители и психологи настаивают: для того, что бы уберечь ребенка от опасных игр, в первую очередь, его нужно вырвать из виртуального мира и больше времени проводить со своими детьми и найти хорошую альтернативу в реальном мире.