Осторожно, ямы! - на дорогах Харькова растаял асфальт

Ежегодный весенний квест для автолюбителей - проехаться по всем ямам с минимальными потерями. Если повезет - отделаешься небольшим ремонтом ходовой, в противном случае - машина может лишиться колес. Ямы-ловушки есть на многих улицах, на улице Ковтуна это - аварийная канализационная шахта. Водитель Таврии не только остался без колеса - ему пришлось поволноваться за здоровье своего пассажира, которому стало плохо после такого провала. Местные жители особенности рельефа знают и заезжать на Ковтуна и соседние улицы без особой надобности не советуют.

Малик

С амое страшное когда вода, ям не видать. Я недавно попал в яму по Костычева ехал - думал колесо потеряю. Судите сами, дорог нету

Виктор

А вот здесь все плывет. А там если дождь вообще все плывет. Там ни проехать ни пройти, там низина. И куда пальцем ни ткни - везде ямки, ямки, ямки.

Почему в Харькове асфальт тает вместе со снегом - вопрос, которым водители задаются каждую весну.

По Московскому проспекту асфальт положили в прошлом году. качества ноль. Не знаю, почему нет качества.

Во всем виноваты погодные условия, говорят те, кто ежегодно ремонтируют эти самые дороги.

Виктор Чех, мастер КП "Шляхрембуд"

Сетка трещин образуется. Осенью заходит вода в эти трещины. Зимой размерзается, переходит температурный режим от 0 градусов в мороз, в трещины попадает вода, вот и пожалуйста.

После того, как подлатают Юбилейный, ремонтники обещают заняться проспектом Тракторостроителей.

Виктор Чех, мастер КП "Шляхрембуд"

В первую очередь сделать дороги где ездит общественный транспорт, там где троллейбусные направления, автобусные маршруты. Убрать выбоины, ямы, положить асфальт.

Там, где нет общественного транспорта, появляются знаки, предупреждающие водителей о наличии ямок и отсутствии асфальта. Рекомендованная скорость, видимо, показывает насколько все плохо. Улица Садовая, центр Харькова - здесь с осторожностью пробираются уже даже внедорожники. В дождь малолитражкам сюда лучше не соваться. Водители Харькова называют несколько самых печальных направлений - Григоровское Шоссе, проспект Тракторостроителей, вторая половина Московского проспекта, Гольдберговская, Чугуевская и вся промзона.