Осваивать профессию с детских лет. В Харькове появился 4-летний "полицейский"

Это полицейские? Я 52. Кто там? Да! Нет!

Илья Демидов - самый юный полицейский в своем районе. Мальчишке всего четыре года, однако, он каждый день добросовестно вместе с папой выходит охранять порядок во дворе и его окрестностях. У Илюши даже соответствующая экипировка есть.

Папа Ильи, Денис, рассказывает, что желание стать полицейским у ребенка появилось полгода назад, хотя в семье правоохранителей нет, и наглядного примера у сына не было. Но стремление ребенка родители поддерживают, а потому терпеливо вместе с сыном охраняют спокойствие города, пока только "понарошку".

Что это такое полицейский, как это зовут, что б хулиганы говорили. Сегодня я вот патрулирую

Денис Демидов, папа Ильи

Раньше он как говорил: пап, идем гулять, то сейчас он как говорит: пап, идем патрулировать. Он всегда ходит медленно, и когда мы должны пойти побыстрее, я говорю: Илья, пойдем побыстрее, он говорит - нет. Он становится вот так, задирает нос и говорит полицейский ходят медленно, что бы рассмотреть все вокруг и увидеть хулиганов.



Юного "копа" знают не только соседи и жители окрестных домов, но и настоящие патрульные, которые работают в этом районе.

Я лейтенант полиции, зовут меня Сергей. - Я Илья - А звание твое? - Звание мое: Демидов Илья Денисович - офицер полиции

Копы признаются, когда впервые увидели такого маленького помощника, были приятно удивлены, желание ребенка приветствовали, а потому разрешили не только в Приусе покататься, но и фирменные подарки привезли. Говорят: Илюша теперь часть полицейской команды.

Сергей Гончаренко, инспектор патрульной полиции

Подошел, спросил, можно с вами посмотреть машину, ему интересно, видим то, что ребенок горит, рад этому. Решили посадить, посмотрел как что. Видим как он с отцом ходит, патрулирует, но теперь еще больше внимания будем обращать, проезжать, теперь мы уже как бы с ним одни.

Патрульные говорят, дети часто просят их посмотреть полицейские машинки и спрашивают о работе копов, а потому стараются удовлетворить любопытство детворы. А родители Илюши и дальше собираются поощрять желания сына, уже и новогодний подарок подготовили - специальную полицейскую жилетку, и, если ребенок захочет, в дальнейшем будут готовиться к поступлению в МВД.