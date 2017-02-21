От Антарктиды откололся "небольшой" айсберг размером с Манхэттен

От ледника Пайн-Айленд откололся айсберг размером с остров Манхэттен, то есть длиной примерно 3,6 километра.

По уверениям океанологов, этот айсберг невелик - примерно в десять раз меньше той глыбы льда, которая откололась от этого же ледника около двух лет назад, пишет Sky News.

Спутниковые снимки, опубликованные NASA, показывают появление айсберга площадью примерно 59 квадратных километров в районе ледника Пайн Айленд. Айсберг откололся от ледникового щита из-за скачка температуры воздуха в Южном полушарии в период с 24 по 31 января.

"Я думаю, что этот откол ледника является чем-то вроде афтершока после гораздо более крупного происшествия", - заявил специалист по физической структуре ледников Университета штата Огайо Ян Ховат.