 

От оккупированных территорий Донбасса готовы отказаться 17% украинцев, - опрос

16 февраля 2017 г. 15:16
Источник: РБК - Украина

За то, чтобы прекратить все связи и отказаться от оккупированных территорий Донбасса выступают 17% украинцев.

Об этом сказала политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает "ОстроВ".

"Тех, кто считает, что государство должно действовать очень жестко, признать эти территории официально оккупированными, максимально ограничить связи, практически их прекратить и де-факто отказать от этих территорий, таких в украинском обществе 17%, - сообщила Мария Золкина.

Она также отметила, что каждый четвертый украинец не определился, какую стоит вести политику в отношении неподконтрольной территории Донбасса. Тех, кто согласен на то, чтобы государство предоставило преференции, особый статус, расширенные полномочия территориям ОРДЛО 14%. "Тех, кто считает, что государство должно в принципе сохранять нынешнюю политику, тоже 14%", - добавила Золкина.
 

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