Отличники и активисты: кому достанутся стипендии в украинских ВУЗах

Доклады о радиолокации, участие в конференциях и международном форуме ученых. Студент 5-го курса факультета радиофизики Влад Гричев почти все свободное время проводит в лаборатории на кафедре. Благодаря научной деятельности студент уверен, что пройдет в рейтинге на стипендию.

Влад Гричев, глава СМТ факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем

Я трачу время не ради 940 гривен, а чтобы получить знания . 940 гривен мне особо не помогают выжить. Но это приятная помощь. Но я считаю, что стипендия должна быть большего размера, чтобы я не думал, где достать деньги на проживание, чтобы я не напрягал своих родителей.

То, что стипендиальный рейтинг уже не общеуниверситетский радует Влада Гричева, ведь технари теперь в равных правах с гуманитариями, говорит студент. Каждый факультет формирует свой стипендиальный рейтинг – согласно постановлению Кабмина не более 45 процентов от всех бюджетников, и он не зависит от оценок по другим факультетам. Оценки сессии теперь составляют 90 процентов всего балла, остальные 10 процентов студент получает за научную, спортивную и даже общественную деятельность. Такой подход способствует формированию компетентности студента, а это и критическое мышление, и работа в команде, уверен Никита Андреев, председатель «Студенческого антикоррупционного агентства».

Никита Андреев, председатель ОО «Студенческое антикоррупционное агентство»

И еще один плюс этой системы в том, что если раньше студенты знали, что получат стипендию, если выйдут на 4.0, то теперь они понимаю, что в их группе конкуренты, которые могут быть выше по рейтингу и ниже. То есть теперь студенты не заинтересованы давать друг другу списывать, что способствует академической доброчестности

Несмотря на то, что количество студентов, получающих стипендии, сократили более чем в 2 раза, общий стипендиальный фонд по Украине вырос на пол миллиарда, говорит Андреев. Новая стипендия теперь более лояльна к техническим специалистам. Таких остродефицитных специальностей в Кабмине насчитали более 20 направлений, и за них студенты-технари будут получать 1400 гривен минимальной и 2037 повышенной стипендии. Плюсы реформы на этом не заканчиваются. Рейтинговая система не только повышает конкуренцию среди студентов, но и снижает коррупцию в ВУЗах.

Никита Андреев, председатель ОО «Студенческое антикоррупционное агентство»

Если раньше в вузе быть кто-то, кто решал такие вопросы , то этому человеку было достаточно вывести этого человека, этого студента на балл 4.0 и он гарантированно получал стипендию. То теперь, чтобы вытянуть на стипендию, если не дай бог в вузе такие люди есть, то ему нужно не только повысить оценку студенту, но и понизить остальных

И хотя реформа стипендии, по словам Никиты Андреева, была абсолютно необходимой, ее внедрение в Украине оказалось весьма проблематичным. Из-за сжатых сроков, отведенных на реформирование, о нововведениях учащиеся узнали уже после зимней сессии. Основная проблема – составление рейтинга социальной стипендии, поскольку студенты должны написать личное заявление в деканате, а администрация ВУЗа - успеть передать документы в фонд социальной защиты. Из-за бумажной волокиты студенты-льготники получат стипендию только в марте за январь и февраль. А вот перечень льгот не изменился.

Евгений Иванович Сокол, ректор ХПИ

Они предоставляют все документы. Мы формируем этот пакет и передаем в фонд соцзащиты наш областной. После этого фонд соцзащиты проверяет правильность всех документов и дает нам обратную связь в виде того, кому положена эта социальная стипендия

Если раньше стипендию получали все бюджетники – 75 процентов от общего количества студентов, и это считалось поддержкой всех учащихся, то теперь борьба за академическую стипендию – это мотивация к учебе. Функция поддержки перешла на социальную стипендию – для социально незащищенных слоев населения. Настоящая борьба за стипендию идет в китайских вузах, говорит Ханруи Цзоу, студент-выпускник факультета электронной инженерии Сямыньского университета. В Китае действует система грантов – один раз в год студент имеет возможность получить 1000 долларов, если попадет в топ-10 всего университета и 300, если в топ-20.

Ханруи Цзоу, студент факультета электронной инженерии Сямыньского университета

Да, очень сложно. Если ты хочешь попасть в топ-10, получать 1000 долларов , тебе нужно быть лучшим студентом. Тебе нужно делать все домашние задания и не только задания. За экзамены нужно получить очень высокую оценку. Тебе нужно быть лучшим студентом, потому что только лучшие из лучших получат деньги.

В топ-20 Ханруи удалось попасть только один раз - на втором курсе. Студент признается, чтобы обогнать всех студентов на факультете, учиться приходилось круглосуточно. На отдых времени практически не было. И хотя в Украине от студента не требуется быть лучшим на факультете, с введением рейтинга студентам тоже нужно будет стремиться к необходимому количеству баллов.