Отменят ли 8 марта в Украине? История возникновения "Международного женского дня"

Именно, 8го марта, 160 лет назад, в США прошел так называемый "марш пустых кастрюль" - работницы текстильных фабрик Нью-Йорка вышли на улицу, чтобы привлечь внимание к дискриминации женщин.

Татьяна Исаева, дир. Центра гендерной культуры

Важно то, что женщины, были первые женщины, которые посчитали необходимым сказать о своих правах. Что они тоже люди, что им тоже нужны права, что они тоже хотят зарабатывать деньги, быть равными с мужчинами, что они хотят иметь право голоса, что они хотят иметь право учиться. Дело в том, что до определенного времени женщина ну скажем в обществе системном не рассматривалась как субъект истории.

Затем подобные акции женщин начались и в Европе, а в 1910 году Клара Цеткин предложила, чтобы 8 марта стало международным днем солидарности женщин в борьбе за свои права. Но с течением времени идея равенства ушла на второй план и в сознании людей праздник трансформировался, став днем женщины, весны и красоты.

Виктория, студентка

А Вы знаете что это за праздник 8 марта? - Ну это когда мужчины дарят цветочки, подарки, праздник то есть девушек всех женщин. А знаете историю возникновения этого праздника? - К сожалению нет.

Ольга, менеджер

Его основали Клара Цеткин и Роза Люксембург. После этого стали праздновать этот праздник. Ну наверное больше, у нас, в советском союзе, в других странах незнаю празднуют или нет. По-моему нет. А в чем была его идея? - Ну поздравить женщин, мам, с праздником, идея хорошая. А в чем была основная идея? - А этого я не знаю, честно сказать.

Татьяна

Международный женский день. А в чем его идея? - Ну вообще идея поздравлять всех женщин с праздником весны, дарить подарки, вкусняшки, цветочки, чтобы было приятно и радостно

А вот по мнению психологов подобные изменения в обществе несут определенные риски.

Алексей Макеев, психолог

Если сама идея противостояния, идея борьбы и границ уходит на второй план, да. А вместо этого на первое место выходит просто идея какого-то праздника - дня женщин. Когда просто мужчина делает что-то приятное для своих женщин, то тогда возникает риск, что такое простое отношение к празднику оно нивелирует или затрет первоначальную идею

Дискриминация по отношению к слабому полу наблюдается и по сей день, уверяют специалисты по гендерным вопросам. Хотя, в гораздо меньшем проявлении. Яркий пример тому работодатели готовые платить заработную плату мужчинам выше, нежели женщинам, на той же по сути вакансии. Мужское превосходство нередко проявляется и в супружеских отношениях. А эксперты полагают, что этот день должен оставаться выходным на случай возникновения необходимости у женщин снова провести публичную акцию, поднять волнующие и наболевшие вопросы. Хотя в начале года в Украине заговорили об отмене этого праздника и, соответственно выходного. Законопроект разработали в "Институте национальной памяти". Речь идет о рекомендациях отменить 8ое марта, 1ое, и 9ое мая, оставив выходными: традиционные - Новый год и Рождество, Пасху, а также государственные праздники - Шевченковский день — 9 марта; День памяти и примирения — 8 мая, в ряде стран ЕС победу над нацистской Германией во второй мировой отмечают именного 8го числа; День Конституции и Независимости Украины, которые граждане отмечают летом — 28 июня и 24 августа; День семьи — припадающий на вторую пятницу сентября; и уже утвержденный День защитника Украины — 14 октября. Несмотря на то, что такие изменения, вполне логичны для политики декоммунизации, весомая доля украинцев, исходя из обсуждений в соцсетяхи на форумах, уже возмущена. Ведь вместо 11ти выходных в году авторы законопроекта предложили гражданам только 9ть. Кроме того, в случае, если государственный праздник приходится на нерабочий день выходной не переносится.