 

Отвалившаяся стена и чёрная плесень в квартирах: хроники развала одного харьковского дома

21 февраля 2017 г. 18:15
Автор: Артур Рязанов

Евгения Мефодьевна пережила войну, скоро пенсионерке исполнится восемьдесят лет. Последние годы она живет в сырой квартире по улице Ферганской, ее дом постоянно заливает водой с крыши. Старушка показывает стены, покрытые плесенью, и говорит, что помочь ей некому.

Евгения Полищук, хозяйка квартиры

Хожу-хожу, а это уже поломала и ребра и все, думаю, будь оно неладно, буду уже в воде, ну что делать, куда его ходить уже. Пришло письмо, по возможности сделаем, если деньги будут, что это такое, а человек тут гниет.

Из-за прохудившейся крыши, страдают жители всего дома, ведь вода затекает даже на первые этажи. Они говорят, что течь в квартирах появилась два года назад, и с тех пор только усиливается. Со слов жильцов, поток воды увеличился после того, как наверху побывали промышленные альпинисты, сбивавшие сосульки. В квартире Елены Ткаченко от постоянной сырости появилась плесень, стали часто болеть дети, и пришел в негодность новенький ремонт.

Елена Ткаченко, жительница дома

Рушится крыша у нас, все сыпется домой, все камушки, вот это вот все сыпется, все течет блин, везде ведра у нас стоят, ну плесень по стенкам, я не знаю, ну все сыпется, даже вон окна рассыпаются

Накануне в доме даже отвалился большой кусок стены. Хозяйка квартиры, стена которой пострадала, говорит, что это произошло из-за тех же альпинистов.

Владислава Шапиро, жительница дома

Обои отошли абсолютно все и на потолке огромные потеки, то есть я боюсь, чтобы до проводки не дошло, чтобы не дай бог не коротнуло.

Недовольные жители говорят, что отправляли жалобы и письма с подписями в ЖЭК и лично мэру города, но результатов это так и не дало. Как и Евгении Мефодьевне, жильцам пришла отписка. В ней коммунальщики указали причину протеканий и заверили, что вопрос находится на контроле "Жилкомсервиса" и районной администрации. Но люди говорят, что никого, кроме фотографирующих повреждения коммунальщиков не видели. В ЖЭКе номер 56 по телефону рассказали, что об аварийной ситуации уже сообщили в Департамент жилищного хозяйства. В ближайшие дни состояние дома проверит начальник управления эксплуатации жилого фонда, а выделение средств для ремонта крыши только планируется. И, скорее всего, жителям придется ждать до весны, а ее они, в отличие от всех остальных ждут с опаской и тазиками наготове.
 

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