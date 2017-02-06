Памятник на площади Свободы: суды и ответы авторов проекта

Около сотни человек выстроились у Дзержинского райсуда Харькова. Они пришли поддержать истцов, которые намерены оспорить как проведение, а теперь еще и результат конкурса на выбор памятного знака на площади Свободы. Суд уже дважды отказывал в принятии иска по формальным причинам - не указан электронный адрес и проплата судебного сбора, которая была осуществлена через официальный портал. Но истцы решили проявить настойчивость. Активисты уверяют, спешка и многочисленные процессуальные нарушения не позволили принять участие в конкурсе талантливым скульпторам с мировыми именами. А победитель конкурса - колонна с ангелом и крестом на ней и скульптурами знаковых деятелей региона разных эпох вокруг - испортит ансамбль площади.

Анна Кохановская, участница пикета

В любом случае нужно уважать свое мнение, по действует - не подействует, делаем для себя!

Елена, участница пикета

Вообще мое личное мнение, надо оставить площади Свободы свободной пока народ не созреет и не выскажет свою точку зрения. Ничего там не мостить, ни лавочки, ни фонтаны, разве что клумбу какую-то...Что касается этого памятника, то с моей точки зрения, это абсурд.

Авторами проекта-победителя стали братья Чечельницкие, младший из которых Сергей, по совместительству является и главным архитектором Харькова, а также скульптор Александр Ридный. На всю критику по поводу нелепости и вторичности памятника, они отвечают - такие колонны стоят во многих городах мира со времен Римской империи и никакой это не плагиат, и Харькову давно не хватало такой колонны. А стиль конструктивизма, которым славится главная харьковская площадь, испортить нельзя - его давно изменили, считает Чечельницкий.

Сергей Чечельницкий, соавтор проекта

Госпром всю жизнь в ужасном состоянии, и сейчас в том числе, и никто из них не подал в суд, не переживает, что в госпроме боже ставят пластиковые окна, это никого не волнует, а то что перед громадным зданием поставить карандашом, и он его прикончит? Ну что вы, конечно, нет.

Интересно, что изначально братья Чечельницкие открещивались от своего авторства. Дело в том, что проект скандальной колонны в соцсетях появился задолго не только до объявления результатов конкурса, но и до его начала, что дало повод говорить о предопределенности победителя. Теперь Сергей Чечельницкий уверяет, колонну он хотел давно поставить в Харькове, поэтому и нарисовал заранее, а то, что в начале они с братом не признавали авторство, так это только потому, что свой проект они не узнали.

Сергей Чечельницкий, соавтор проекта

Кто-то стащил листик эскиза, это плохой эскиз, и сказал, что это братья Чечельницкие, это плохой эскиз, он у нас в дело не пошел, там нет ни статистический людей снизу, и вообще - ужасная картинка, мне бывает даже обидно, вот нарисуешь что-то у тебя стащат и говорят, он рисует плохо - не хорошо!

При этом авторы проекта категорически против выступают против пересмотра результатов конкурса и проведения международного, на чем настаивают общественные активисты.

Сергей Чечельницкий, соавтор проекта

Принимать решение это мое мнение и не только мое - любой архитектор скажет, что принимать решение, и все обсуждение, давайте еще раз пересмотрим и так далее, и все обсуждения давайте еще раз пересмотрим, может это обидеть очень известных харьковских людей, которые были членами жюри!

Дмитрий Булах, истец

Мы хотим добиться рассмотрения по сути, да безусловно, у меня нет иллюзии, что Дзержинский суд примет какое-то объективное решение, но есть надежда на апелляцию.

Сегодня Дзержинский суд все же принял иск представителей общественности к рассмотрению. Первое заседание назначено через неделю, на 13 февраля. Учитывая, что, по словам Чечельницкого, на данный момент не определены ни сроки, ни стоимость работ, суды различных инстанций смогут рассмотреть спор до начала строительства спорного произведения