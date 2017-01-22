 

Папа Римский предупреждает об опасности распространения популизма

22 января 2017 г. 19:51
Источник: Интерфакс - Украина

Папа Римский Франциск предостерег от появления нового Гитлера из-за роста популизма в мире, сообщает в воскресенье международное французское радио.

Согласно сообщению, в интервью испанской газете "Паис" понтифик заявил об опасности популизма и политических кризисов, которые заставляют людей голосовать за тех, кого они считают "спасителями", и, в конечном счете, приводят к возникновению диктатур наподобие гитлеровской Германии. "Для меня типичный пример популизма в европейском смысле этого слова это 1933 год в Германии", - сказал папа Франциск.

Он напомнил, что Гитлер "не захватывал власть, а был избран собственным народом, а затем уничтожил собственный народ".

По словам понтифика, сегодня есть люди, которые говорят о необходимости искать "спасителя", который бы вернул им идентичность, и о необходимости защищаться с помощью стен и колючей проволоки. При этом в Германии в 1930-х "народ в состоянии кризиса также искал свою идентичность, и тогда появился харизматичный лидер", который дал народу "искаженную идентичность, и мы знаем, что потом произошло", сказал папа Франциск.

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