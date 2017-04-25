Перелом черепа и руки, многочисленные ушибы: подробности школьного ЧП

Яна Божко - мама четвероклассника Тимофея, получившего перелом черепа прямо в школе. Женщина говорит, в тот момент, когда позвонила директор, была на работе. Сначала ее уверили, что ребенок упал с лестницы и получил ушибы. Но уже в больнице оказалось - травмы сына более чем серьезные.

Яна Божко, мама пострадавшего школьника

Я была просто в ужасе, когда мой ребенок приехал с вот таким синим глазом, у него была полностью опухший глаз, у меня все фотографии, и все есть, в каком состоянии находился ребенок. И в четвертую неотложку когда мы приехали, все у меня справки полностью есть, что у него черепно-мозговая травма, линейный перелом черепа

В школе уверяли, что Тимофей получил травму по неосторожности, но сам мальчик утверждает - с лестницы его столкнули хулиганы, от которых школьник пытался убежать.

Тимофей Божко, пострадавший

Лег животом на перила, чтоб от них съехать побыстрее, чтоб они меня не побили. Прозвенел звонок, я испугался, затормозил, а потом начал ехать, а потом почти возле самого низа они меня взяли и толкнули в попу и я упал с третьего на второй этаж

Тимофей добавляет, что сразу после падения ему помогал учитель физкультуры, но скорую помощь не вызывали, а в больницу отвезли на такси. Яна Божко уверена - директор вместе с полицией пытаются замять ЧП. Там даже средства на лечение собрали только после того, как она попала на прием в Департамент образования. В самой школе, некая дама представившаяся завучем, не только отказалась впустить съемочную группу внутрь, но и пригрозила охраной.

Вы меня пожалуйста извините, но если сейчас вы не покинете, я буду вызывать, правильно, я буду вызывать муниципальную охрану. Извините, я вас поставила в известность, всего доброго, до свидания - вызовите директора, мы проверим - ПОЕДЬТЕ В ДЕПАРТАМЕНТ и вы будете проверять не у меня пожалуйста

После приезда патрульных дама сменила тон и порекомендовала обратиться в полицию.

Наталья Болховецкая, педагог

Все документы, в департаменте, в полиции, все документы на всех уровнях у нас есть, вот и все ознакомлены, и директор при этом была и была мама, то есть как бы доследование проводилось, но все документы в основянском у нас, в основянской полиции, поэтому все вопросы у нас только к этой полиции

В полиции говорят, что по их сведениям ребенок действительно мог получить травму по неосторожности, ведь по данным школы он не раз нарушал дисциплину.

Марина Колесниченко, инспектор юв. превенции Основянского ОП

Согласно информации, полученной в школе, ребенок состоял на внутришкольном учете, с ним и с его родителями неоднократно сотрудниками школы проводились беседы о недопущении нарушения правил внутришкольного распорядка, как бы результата особо не было

Директор школы в телефонном режиме сообщила, что в момент происшествия на лестнице уже не было дежурного учителя, поскольку прозвенел звонок на урок. И уверяет, что несмотря на собранные коллективом средства, мать пострадавшего ребенка вымогала у нее дополнительные деньги и угрожала судом. В результате происшествия дежурный учитель и директор получили выговоры в Департаменте образования, а в полиции открыли уголовное производство по статье 137-й "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране здоровья и жизни детей", максимальная санкция которой предусматривает до трех лет тюремного срока в случае тяжких последствий этой травмы.