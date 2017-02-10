Переохладжения, обморожения и простуды. Последствия сильных морозов в Харькове

Сильные морозы, накрывшие Харьков в начале февраля добавили работы медикам ожогового отделения городской больницы скорой и неотложной помощи. Ежедневно сюда с холодовыми травмами, различной степени тяжести поступают до десятка людей.

Антон Галата, врач-комбустиолог больницы скорой и неотложной мед. помощи

Это отморожения 1ой второй степени - это краснота, может быть единичные эпидермальные пузырики, которые в принципе можно лечить и амбулаторно в поликлинике. Мы обязательно даем свои рекомендации делаем перевязочку первичную, и дальше отправляем на амбулаторное лечение. Но конечно и среди этих обратившихся пострадавших существуют больные и с замерзанием, учитывая такую температуру и с обморожением.

Таких пациентов, как правило, уже оставляют в стационаре. Холодовая травма, рассказывает Антон Галата, делится на два вида. Замерзание, которое чаще всего связанно с долгими пребываниями на улице и местное отморожение конечностей или отдельных участков кожи. Если сильно замерзли ноги, руки и есть подозрение на отморожение, надо быстренько переодеться - во что-то теплое, надеть шерстяные носки, или варежки, чтобы пальцы постепенно отогрелись самостоятельно - объясняет доктор. А вот подносить руки к огню, прижимать к батарее или обогревателю и лезть в горячую ванну, наоборот, медики не советуют. Если в течении дня клинические симптомы- сильное покраснение, посинение, пузырьковые высыпания не появились - значит все в порядке, организм справился. В противном случае, следует быстро обратиться к специалистам. Но, как и любую болезнь или травму обморожение лучше предотвратить, чем лечить. И главным средством профилактики станет правильно подобранная одежда.

Антон Галата, врач-комбустиолог больницы скорой и неотложной мед. помощи

Если температура как недавно было там - 20 и больше градусов, то не нужно лениться одеть там две пары перчаток, две пары носков. Там подштанники и так далее. В принципе при больших холодах это вот даже как используют альпинисты и так далее. Одежда не обязательно должна быть теплой лучше одеть 4 футболки чем два свитера, потому что так больше тепло сохраняется. А вот на открытые части тела действительно можно использовать кремы, но они должны быть на жировой основе.

Харьковчане говорят, что одеваясь именно таким способом, они и спасались, выходя на улицу в начале недели, когда отметки термометров упорно держались в районе минус двадцати, а ночью и переползали за нее.

Евгений, web дизайнер

Мы вот как раз шли, общались, что лучше несколько более тонких вещей, чем одну более теплую, ну это как прослойки воздушные и из-за этого будет тебе теплее. Точно также и с носками. Одни тонкие носки, вторые по толще. Свободная зимняя обувь и ты не замерзнешь уже. Ну и двигаться нужно больше, если будешь стоять, замерзнешь 100 процентов.

Сергей, сотрудник IT-сферы

Стараюсь реже выходить на улицу и в принципе тоже тепло одеваться. шерстяные вещи хорошо спасают. Были ли случаи перемерзаний отморожений? - Обморожений нет, перемерзания конечно были. Бывало, например, стоишь на остановке долго ждешь транспорта, большой риск замерзнуть

Галина, модельер обуви

Стараюсь дома сидеть в морозы. Ну вообще говорят кофе греться не льзя, потеплело и решила выпить кофе на улице.



По официальной статистике городского департамента здравоохранения за период с 1 ноября с травмами разной степени отморожения было госпитализировано более полусотни человек. Ещё три десятка граждан получили помощь амбулаторно. О погибших в официальных сводках данных нет.