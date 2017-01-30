 

Переселенцы с Донбасса подали 4 тыс. исков против Украины в ЕСПЧ, - Романюк

30 января 2017 г. 17:23
Источник: РБК-Украина
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Переселенцы с оккупированного Донбасса подали 4 тыс. исков против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк во время брифинга в понедельник, 30 января.

"С этого региона на сегодняшний день накопилось уже 3900 заявлений, в которых граждане Украины обращаются в ЕСПЧ", - сказал Романюк.

По его словам, большая часть претензий истцов связана с потерями имущества, в результате боевых действий.

"На втором месте (по обращениям украинцев в ЕСПЧ - ред.) - 22% - это обращения от лиц, которые понесли потери, в первую очередь, имущественные, связанные с событиями на востоке нашей страны, где проводится АТО", - сказал Романюк.

Всего, сообщил Романюк, на рассмотрении ЕСПЧ на конец минувшего года находилось почти 80 тыс. жалоб, из которых более 18 тыс. из Украины.

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