Перестрелка в Княжичах: По итогам служебного расследования наказание грозит 20 полицейским

Минимум 20 полицейских будут привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам служебного расследования инцидента в поселке Княжичи (Киевская область), в результате которого погибли пять правоохранителей, сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Акуленко.

"По меньшей мере к 20 полицейским будет применено дисциплинарное наказание", - сказал Акуленко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, уже есть соответствующий приказ по результатам служебного расследования, а более подробная информация будет обнародована 18 января.

Напомним, в ночь на 4 декабря в Киевской области в поселке Княжичи во время спецоперации по задержанию опасной банды грабителей произошла перестрелка между сотрудниками государственной охраны и полицейской группой задержания, пятеро правоохранителей погибли.