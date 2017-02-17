 

Первая помощь на поле боя при тяжелейших ранениях. Харьковские пограничники прошли "Курс бойца-спасателя"

17 февраля 2017 г. 17:41
Автор: Лариса Говина

Максимально быстро оказать помощь на передовой, когда сослуживец получил тяжелое ранение - пулевое, осколочное или минно-взрывное. На базе комендатуры быстрого реагирования Харьковского погранотряда военные проходят специальный курс, разработанный международными специалистами. Сначала - изучение теории, затем - практика. Первое практическое задание - спасти раненных бойцов, атвомобиль которых попал под обстрел и остановить кровотечение  при тяжелых повреждениях конечностей или внутренных органов.

Александр Воронецкий, инструктор:

Те, що вони відпрацьовують і все що роблять - це перша ланка допомоги, вони робили все максимально, що від них залежить, щоб ця людина потрапила живою до лікарів.

Такой "курс бойца - спасателя" проходят военные во всех странах НАТО, говорят инструкторы. Занятия по оказанию первой медицинской помощи во время боевых действий в этот раз специалисты провели для 400 служащих Харьковского погранотряда.  

Владимир Бояр, зам. ком. по работе с персоналом группы быстрого реагирования:

На сьогоднішній день, враховуючи ту ситуацію, яка склалась у нас в Україні і численні обстріли, а також ситуація в Авдіївці. Ці зайняття з медицини, для персоналу вкрай необхідні.

Впервые подобные курсы в Украине начали проводить еще в 2014 году для более, чем 10 тысяч военных в разных регионах Украины. Благодаря этим занятиям, говорят инструкторы, бойцы имеют навыки оказания первой медпомощи, которые в разы увеличивают шансы раненого выжить при тяжелейших травмах полученных на поле боя.

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