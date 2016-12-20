Платить за себя и за соседа. Жители многоэтажки воюют с газовщиками из-за установки надомного счетчика

Противостояние с «Горгазом» для жителей дома №79 по проспекту Александровскому началось еще в сентябре. По словам жильцов возиться у газовой трубы ремонтная бригада начала в будний день, не предупредив людей о проведении работ.

Валентина Коновалова, жительница дома №79:

Я говорю – вы что газ проверяете утечку? Мы ставим общий счетчик. - Я говорю, а кто вам позволил? Кто вам позволил? Тут все люди сбежались, милицию мы вызвали. Вы не имеете права, давайте разбираться.

Договориться с «Горгазом» не удалось. Общедомовой счетчик в тот день газовщики так и не поставили. Составили акт о нарушении, и в квитанциях, которые пришли за сентябрь, жильцы обнаружили штрафные санкции - расчет исходя из повышенной нормы потребления. Устанавливать общедомовой счетчик сотрудники «Горгаза» пытались еще несколько раз. И получали отпор. Последний раз люди простояли на морозе 8 часов, не позволяя поставить домовую точку учета газа. Такая решительность, объясняют люди, вызвана нежеланием платить за соседа.

Людмила Храпузова, жилец дома №79:

Я получаю субсидию, и я примерно знаю, какой мой личный баланс и сколько мне дают по субсидии, и я могу рассчитать, сколько я трачу, именно моя семья, с которой я проживаю, за которую я отвечаю. Я могу рассчитать свой личный бюджет. При наличии общедомовой точки учета я не могу рассчитать бюджет всего дома.

В их доме, рассказывают люди, в 60-ти квартирах прописано 82 человека, но в действительности проживает гораздо больше. С установкой общедомового счетчика оплата будет разделяться между жильцами не по количеству потребленного газа, а по количеству прописанных в квартире. Вот и выходит, что те, у кого проживает два человека, будут платить и за тех, у кого также прописано два, но проживает больше. Решить эту проблему может установка счетчиков в каждой квартире. Сделать это за свой счет, говорят люди, они не в состоянии. Озвученная газовщиками сумма в 4 с половиной тысячи гривен для большинства неподъемная. Устанавливать же их бесплатно газовщики, уверены люди, просто не желают.

Елена Аветина, жилец дома №79:

Домовая точка учета газа стоит для них 15 тысяч, а если поквартирно ставить, то это порядка для такого дома 177 тысяч. Конечно ПАО «Хварьковгоргаз» удобнее поставить им. Но, простите, есть Конституция Украины, которая гласит, что мы хозяева в доме. Для нас это делается, не для «Харьковгоргаза».

В «Горгазе» же ссылаются на закон Украины об обеспечении учета коммерческого газа и инициативу НКРЕ. В соответствие с ними газовщики должны установить надомные счетчики до конца 2018 года. Для этого государством предусмотрены средства. Что же до бесплатных программ по установке внутриквартирных приборов учета их действительно устанавливали ранее, но только в квартиры, где есть колонки. Нынешняя же программа призвана обеспечить приборами учета газа дома, где есть лишь газовые плиты, отмечают в пресс-службе. Программ на индивидуальную установку не существует.

Марина Польшина, пресс-секретарь ПАО «Харьковгоргаз»:

Газораспределяющая компания, согласно закона об обеспечении коммерческого учета природного газа, должна всем установить общедомовые узлы учета. Но в единичных случаях, когда технически является невозможным установка надомного узла учета, мы устанавливаем индивидуальные.

Вопрос о том, как же считать газ, юрист Роман Чумак предлагает решать через суд. Дело в том, что законодатели постарались сделать ситуацию неоднозначной. С одной стороны каждый человек вправе платить лишь за то, что он потребил, с другой стороны, закон предоставляет возможность выбора для газовщиков и государства, у которого на всех денег не хватает.

Роман Чумак, юрист:

Закон, который предусматривает обязательное установление таких счетчиков, прописан таким образом, что в нем нет конкретно обязательства «Горгаза» установить индивидуальный счетчик для квартир в многоэтажном жилом доме. Этим пользуются газовщики и решили таким образом сэкономить средства на установке таких счетчиков и по договоренности с НКРЕ устанавливают общие на весь дом счетчики.

При этом, указывает Чумак, если люди решат все таки самостоятельно озаботиться вопросом учета газа у себя в квартире, газовщики обязаны установить купленный счетчик бесплатно. Но, так или иначе, вопрос с учетом газа надомным или поквартирным нужно решить до 2018-го. В противном случае в соответствие с законом у тех, кто остался без счетчиков, будет отрезан газ.