Плесень по имени Игорь и холодные аудитории: студенты ХОМК жалуются на плохие условия

В середине января в соцсетях появились жалобы студентов областного медицинского колледжа. В них будущие медики говорили о плохом ремонте аудиторий и их аварийном состоянии, но самой главной претензией к руководству колледжа был холод в учебных классах нескольких корпусов. Студенты, теперь уже объединенного колледжа, подтверждают жалобы, говорят, что в некоторых аудиториях невозможно заниматься без верхней одежды и головных уборов, а грибку на стенах уже дают имена.

Виктория и Елизавета, студентки

Да, на пятом этаже очень холодно, у нас там грибок, его зовут Игорек, у нас есть еще два грибка, их всего три

Екатерина, студентка

В куртках, вот в таком виде, кто в перчатках пишет, ну холодно

При этом студенты говорят, что в самых проблемных аудиториях занятия уже не проводятся, но температура в оставшихся классах и коридорах все равно низкая. Директор областного медколледжа утверждает, что знает о проблемах, а причиной холода называет необычную систему отопления.

Эдуард Хомченко, директор ХОМК

Подача теплоносителя производится не сверху вниз, как обычно в домах, а здесь она снизу вверх, и для того, чтобы хорошо теплоноситель распределялся по всем этажам, необходимо давление определенное

Директор добавляет, что накануне проводилось родительское собрание, на котором главной темой обсуждения были проблемы заведения. Его итогом стало несколько предложений по улучшению условий в колледже, но на их реализацию необходимо выделить крупную сумму денег. В ХОГА, на балансе которой находится учебное заведение, говорят, что о проблеме, не решаемой уже не один год, знают. Но когда будущие медики получат теплые аудитории, в обладминистрации сказать не смогли.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА

Ну это же все идет в эти дни, поэтому назвать точные сроки я смогу тогда, когда мы будем понимать, какой проект, какой объем работы, какая смета, когда появятся деньги, когда появится подрядчик, тогда можно говорить о конкретных сроках. Я говорю только сейчас о том, что эта проблема известна, она на контроле и вот в сегодняшнем реальном времени она отрабатывается для того, чтобы найти решение

По словам Черняка, эту зиму будущие медики закончат все же в холодных аудиториях. Но вопрос с реконструкцией и ее финансированием может решиться в этом году и даже на ближайшей сессии облсовета.