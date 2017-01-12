По улицам Харькова невозможно ходить: люди недовольны работой коммунальщиков

Интенсивный снегопад, накрывший Харьков в конце прошлой недели к концу недели нынешней, по-прежнему является источником проблем для горожан. Если основные автомобильные дороги и центральные улицы коммунальщики еще как-то расчистили, то дворы и спальные районы так и остались своеобразными полосами препятствий, как для автомобилистов, так и для пешеходов, особенно, пожилого возраста. Харьковчане говорят, что чаще всего снег либо вовсе не убирают, либо делают это спустя рукава.

Лариса Андреевна, пенсионерка

Ну дворы плохо чистятся, вот это все, что я могу сказать. Дворы чистятся очень плохо, может они не успевают, может им тяжело, может так-то сяк-то, вы ж сами видите

Мария Мисюра

Я живу на Салтовке, там ну сугробы, там абсолютно неровная дорога, люди падают, особенно пожилые люди, ну им очень тяжело, ну недовольна абсолютно

Александр Борисович, автомобилист

Что касается основных трасс, ну наверное с учетом того количества снега, которое на сегодняшний день имеется, я думаю можно поставить четыре по пятибалльной системе, а то, что касается безусловно вот внутридомовых территорий, то ну да, это ужасно

Дмитрий Уфимцев, автомобилист

В районах именно да, сильно много снега и в центре парковаться довольно-таки сложновато

А сегодня ситуация снова ухудшилась, когда отметки градусников поднялись выше ноля, а так и оставшийся неубранным снег превратился в мокрое месиво. Огромные лужи, образованию которых изо всех сил способствуют забитые ливневки, а также лед на дне этих луж, делают передвижение пешеходов еще более опасным. Тем более, что ближе к вечеру мокрые дороги начали немного подмерзать, обеспечивая травмпунктам постоянный приток пациентов. Дворники, не на камеру признаются - работают по-старинке - с лопатами и ломами и чисто физически не успевают очистить все улицы от слежавшегося снега. Тем не менее, руководитель коммунального предприятия "Харьковблагоустройство", по телефону сообщила новостям АТН, что центр города постоянно очищается от снега, а к работам привлечены все ресурсы предприятия, в том числе и в отдаленных районах. Она добавила, что несмотря на сложные погодные условия, дворники работают полный световой день и готовы выехать в заснеженные районы по первому звонку. Хотя за время, ушедшее на подготовку этого сюжета, съемочная группа встретила только одну группу коммунальников, работающую в центре города. Во дворах же ни их присутствие, ни видимые следы их деятельности так замечены не были.