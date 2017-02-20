 

Почему в Харькове разгулялись радикалы: комментарии экспертов

20 февраля 2017 г. 20:22
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Стрельба на Алексеевке - не первый случай, когда так называемые активисты устраивают опасные разборки в непосредственной близости от мирных горожан. Нападения на офисы политических оппонентов, рейды по незаконным, по мнению радикалов, предприятиям, экспроприация продукции, которая также лишь по усмотрению участников этих акций, продается незаконно. В большинстве этих конфликтов участвуют люди в камуфляже, которые нередко называют себя участниками АТО. И многие из них, признают ветераны, действительно таковыми и являются. Но если одни ветераны, говорят в полиции, вернувшись с фронта, действительно пытаются найти себя в мирной жизни так, чтобы законно применить свои знания, другие устанавливают собственные порядки и вводят собственные нормы справедливости. Нередко ради личной финансовой выгоды и конкурируя между собой. И жертвами этой конкуренции могут стать мирные жители.

 

Александр Сирота, советник нач. ГУ НП в Харьковской области

 

Те, кто прошел АТО. прошел военные действия, они помогают полиции, но всегда будут паразитирующие элементы, которые будут себя как-то пытаться позиционировать, вплоть до незаконных действий вплоть до «крышевания» ларьков, магазинов - очень много сигналов. Это всегда было, там помощь воинам АТО, мошенники собирают деньги под какие-то не существующие фонды, дети одевают камуфляж и пытаются разработать путем рэкета какого-то, наша страна в течение 25 лет переживает мошенничество-вымогательство под разными предлогами.

 

Самая большая проблема ветеранов АТО - говорят сами участки войны на Донбассе, - не допустить их маргинализации, как это произошло частично с воинами-афганцами, вернувшимися в мирную, но непонятную для них страну, в которой они стали желанными участниками преступных группировок. Поэтому побратимы призывают своих коллег обращаться в центры социализации, а не вступать в непонятные сообщества.

 

Иван Ракич, ветеран АТО

 

Я вважаю, що це прикре використання. З якихось економічних причин, з якихось фінансових, але це прикре використання, й кожного з АТОвців я зараз прошу - не брати участь у цих заходах, які будуть паплюжити світлу пам’ять їх побратимів й світлий образ воїна світла, який захищає Україну.

 

Более того, говорят правозащитники и политологи, жесткая радикализация и вычурная патриотичность нередко имеет вовсе не проукраинские корни. И когда патриотов и активистов просят выйти на баррикады, надо четко осознавать кто именно строил эти баррикады и ради чего.

 

Евгений Захаров, правозащитник

 

Это опять разъединение, это то, что направлено против государства. И ищите во всем российские корни, корни Российской Федерации, именно ей это надо - наша блокада, наши столкновения, наши перестрелки, поэтому тут надо всем, кто принимает в этом участие, тут нужно включать мозги и понимать причины, которые это вызывают.

 

Галина Куц, политолог

 

Мені це схоже на клубок розколів гібридної війни. Й цим потрібно розібратись Й тут справа не в правій, чи в лівій орієнтації, тут є орієнтація на певні радикальні сили, щоб змінити владу. Й тут питання до самих військових, які пройшли пекло, що вони розуміти. якщо вони бажають створювати партійне будівництво, вони повинні розуміти з ким вони зв’язуються - з тими, хто проукраїнські, чи з тими, хто не визнає навіть української агресії. 

 

Кроме того, отмечают политологи, надо помнить что нередко за радикальными призывами, которые так популярны у молодежи, скрываются абсолютно популистические программы. 

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Почему в Харькове разгулялись радикалы: комментарии экспертов - 20.02.2017

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