Почему в Харькове скользко

Cкользкая зима. Особенно если не чистить от снега и льда дороги тротуары. Харьковчане жалуются, что в последние дни неимоверно скользко ходить, хотя легкие морозы и отсутствие осадков позволяли коммунальщикам облегчить жизнь пешеходам.

Зима. Скользко. И если вышеприведенное существительное - это природная данность. То наречие могло бы видоизмениться с частичкой "не" и получить противоположный смысл. Но такое "не" не для Харькова.

Карина, студентка:

Скользко очень. Особенно, когда идешь к университету, очень скользко. У нас - вообще ужасно.

Екатерина, студентка:

Скользко, чуть не упала. Только что. Действительно. А вчера упала, коленки набила. Очень скользко. Очень.

На скользоту жалуются и млад и стар. При этом если молодежи проще проложить альтернативные маршруты движения, да и кости покрепче, то старики вынужедны идти проторенными безальтернативными скользкими тропами, да поминать при этом коммунальщиков.

Иван, пенсионер:

Дело в том, что раньше убирали, а сейчас что-то не убирают. Или коммунальщиков нет, или уборщиков нет.

Ирина, домохозяйка:

Плохо. Снег не убран и не посыпано. Скользко невыносимо даже пройти шаг.

Первые два дня февраля выдались весьма теплыми и бесснежными, Казалось бы, дворникам - лом в руки, и тротуар свободен ото льда. Ан нет. По-прежнему все также скользко. А падения чреваты травмами. Это такая же аксиома как и то, что сейчас зима. Травматологи не испытывают недостатка в пациентах. Наиболее частые травмы - переломы и ушибы рук и лодыжек. При этом, оказывается, у травматологов тоже есть пожелания к коммунальщикам.

Александр Лабунец, травматолог:

Чтобы уменьшить травматизм, надо, чтобы муниципальные службы, которые отвечают за наш район, или за другой район, чтобы они посыпали песком, там где люди ходят. Или гравием. Солью посыпать, чтобы таял снег. Чтобы работали дворники.

Между тем, сегодня в Харькове во второй половине дня уже пошел снег. Снежно будет и в выходные. И при этом тепло, и очень вероятно, что традиционно скользко В субботу днем от минус одного до двух градусов тепла. В воскресенье несколько похоладает - минус 4-7 градусов. Резко на минус обещает пойти погода в Харькове на следующей неделе. Так в понедельник днем 10-13 градусов мороза. Во вторник столбик термометра может опуститься даже до минус 20-ти. Сильные морозы прогнозируются на следующей неделе по всей Украине.