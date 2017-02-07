 

Почти 100 тысяч украинцев попросились жить в Польше

07 февраля 2017 г. 13:45
Источник: Корреспондент.net
47 просмотров

В 2016 году вид на жительство в Польше попросили 95,5 тысяч украинцев. Это составляет 68% от общего числа обращений, пишет Польское радио со ссылкой на Управление по делам иностранцев в Варшаве.

Всего в 2016 году вид на жительство в Польше попросили 152 тысяч иностранцев, что на 30% больше, чем в 2015 году. Кроме граждан Украины, больше всего заявлений подали белорусы (4,8 тысяч), китайцы (4,7 тысяч), индусы (4,1 тысяч) и вьетнамцы (4 тысячи).

"Большая часть дел – 90% – касались выдачи видов на жительство, позволяющего находиться в Польше до трех лет. В свою очередь, разрешение на постоянное проживание в Польше попросили 8% иностранцев. В 87% случаях рассмотрение дел завершилось выдачей вида на жительство, а 9% иностранцев получили отрицательное решение, рассмотрение 4% дел было остановлено", – пишет издание.

Также в Польше зарегистрировались 10 тысяч граждан государств ЕС. Чаще всего это были граждане Германии (2,4 тыс.), Болгарии (0,8 тыс.), Румынии и Великобритании (по 0,7 тыс.).

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.