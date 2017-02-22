 

Почти 1,4 млн детей могут умереть от голода в 2017 году, - ЮНИСЕФ

22 февраля 2017 г. 14:10
Источник: Левый берег
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Хроническое недоедание и голод могут в этом году привести к гибели около 1,4 млн детей в трех странах Африки и одной ближневосточной стране.

Об этом сообщает DW со ссылкой на информацию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным экспертов Фонда, сейчас острая нехватка продуктов питания ощущается в Южном Судане, Сомали, Нигерии и Йемене. В частности, только в Йемене, где не утихает вооруженное противостояние, от недоедания страдает 462 тыс. детей и несовершеннолетних. Еще 450 тыс. детей испытывают острую нехватку продуктов питания в северо-восточной части Нигерии.

В Сомали, где во многих регионах наблюдается сильная засуха, голодная смерть угрожает 185 тыс. детей, и это число может возрасти, отмечают в Фонде.

"Еще более 270 тысяч несовершеннолетних и детей страдают от недоедания в Южном Судане, где правительство накануне заявил о голоде в отдельных северных регионах", - отметили в ЮНИСЕФ.

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