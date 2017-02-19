Почти весна. В начале недели Украину ожидают потепление, дожди и гололедица

В понедельник, 20 февраля, на большей части Украины ожидаются существенные осадки, сообщает Укргидрометцентр.

Однако ночью на юге Одесщины и днем на всем юге страны ожидаются дожди. На дорогах будет местами гололедица, а ночью и утром - туман.

Температура будет колебаться ночью от 1° тепла до 4° мороза, в западных и центральных областях местами 5-8° мороза; днем 2-7° тепла.

В Киеве также не будет существенных осадков, ночью и утром будет туман. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

Во вторник, 21 февраля, в западных, а днем также в северных и центральных областях ожидается дождь и мокрый снег, днем в Карпатах сильные осадки, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла; днем - 1-6° тепла.