Под АП состоялся митинг с требованием ликвидировать фактическую неприкосновенность судей

Активисты антикоррупционных организаций устроили под Администрацией президента Украины митинг с требованием воплотить в жизнь обещания Петра Порошенко по поводу судебной реформы, устранив механизм, позволяющий судьям-коррупционерам избегать ответственности через Высший совет правосудия, сообщает лидер "Автомайдана" Алексей Гриценко.

"Сейчас под АП активисты ведущих антикоррупционных организаций говорят о том, что президент, по сути, соврал на счет судебной реформы и оставил неприкосновенность судей", – написал он в Facebook, сопроводив свою публикацию фотографиями.

В ходе митинга активисты установили перед АП "статую лжеца", представляющую из себя чучело президента Украины Петра Порошенко, В то же время, как сообщает в Facebook одна из организовавших митинг организаций – "Центр противодействия коррупции", во время акции Высший совет правосудия оперативно изменил регламент, чтобы неотложно рассматривать ходатайства об аресте пойманных на взятках судей. Активисты пообещали "внимательно следить за тем, будет ли выполняться данное обещание".