Под Харьковом осудили вора металла

Правоохоранители задержали мужчину, который с дачного участка в селе Сиряки украл металлические изделия на сумму около 300 гривен.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харковской области, безработный мужчина воспользовался отсутствием хозяев и перенес алюминиевую посуду, бочку, три бидона, молот и металлолом в лесополосу. На следующий день сдал украденное в пункт приема металла.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы