Под Харьковом арестовали подростка, который избил и ограбил старушку

Золочевский районный суд области взял под стражу 17-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, установлено, что в 5:00 утра 1 января текущего года молодой человек пьяный перелез через забор одного из домовладений и начал разбивать окна, чтобы попасть в дом.

Его заметила 94-летняя хозяйка дома. Она попросила парня прекратить. Вместо этого, злоумышленник потребовал у старушки деньги, выломал дверь и зашел в дом. Бабушка пыталась остановить вора. Парень начал ее избивать. Он сломал женщине плечо и ребра. Нашел на столе в комнате дома двести гривен и скрылся.

Досудебное расследование продолжается.