 

Под Харьковом чиновники "распилили" землю

26 января 2017 г. 15:58
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Дергачевская местная прокуратура направила в Арбитражный суд области иск об отмене разрешения на разработку проекта землеустройства с целью дальнейшего предоставления участка в аренду в Краснокутском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Распоряжением главы районной государственной администрации одном из сельскохозяйственных обществ предоставлено разрешение по разработке технической документации на 37 га незаконно отведенных сельскохозяйственных земель.

"Однако, как выяснилось, разрешение предоставлено незаконно. Поскольку РГА не уполномочена принимать подобные решения без предварительного проведения земельных торгов. В данном случае торги не проводились", - рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Александр Цымбалюк.

По предварительным данным стоимость земли составляет около 300 тыс. грн.
 

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