Под Харьковом мужчина бросился под поезд

Событие произошло 19 февраля около 10:00, сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

По их информации, к правоохранителям поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Лихачево» поезд сообщением «Лозовая-Харьков» сбил мужчину.

Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 76-летний житель Харьковской области.

Установлено, что мужчина находился на перроне и внезапно бросился под электропоезд. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил мужчину. От полученных травм последний скончался.

Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.