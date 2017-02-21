Под Харьковом мужчина избил незнакомца

В Харьковский ОП поступила информация от медперсонала Мерефянской центральной районной больницы о том, что в их заведение доставили 29-летнего жителя поселка Березовка с многочисленными ушибами грудной клетки и сломанными ребрами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали подозреваемого – 33-летнего жителя пос. Буды.

В тот вечер на одной из улиц между мужчинами возникла ссора. Подозреваемый, отстаивая свою правоту, избил своего обидчика.

Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Мужчине уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.