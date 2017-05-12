Под Харьковом нашли сбежавшего подростка

11 мая около 16:10 к правоохранителям обратилась 41-летняя жительница поселка Сороковка.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, за считанные часы беглеца было найдено. С его слов было выяснено, что все время он находился дома в хозяйственной постройке под досками, поскольку не хотел идти в школу. В отношении несовершеннолетнего каких-либо противоправных действий не совершено.

С мальчиком проведена профилактическая беседа, а в отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.