 

Под Харьковом осудили родителей за смерть детей

05 января 2017 г. 13:09
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Чугуевский городской суд Харьковской области удовлетворил требования прокуратуры и признал виновной 29-летнюю мать по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, повлекшего тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Женщине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.
 
Напомним, трагедия произошла в поселке Эсхар. В апреле прошлого года женщина после очередной ссоры с мужем ушла из дома, оставив на него полуторагодичных дочерей-близнецов. Около недели она не возвращалась и не интересовалась судьбой своих детей, а отец пьянствовал. Напившись в очередной раз, он "успокоил" одну из дочерей, которая плакала, и лег спать. Утром малыш не проснулся. Фельдшер, которого вызвали соседи, констатировал смерть ребенка.
 
Вторую девочку госпитализировали в медучреждение с многочисленными заболеваниями.
 
В октябре текущего года Чугуевский городской суд области признал виновным 44-летнего отца детей в убийстве по неосторожности и злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшего тяжкие последствия (ч.1 ст.119 и ст.166 УК Украины), и назначил наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Однако прокуратура не согласилась со слишком мягким приговором и обратилась с жалобой в апелляционный суд с требованием назначить мужчине более суровое наказание. Сейчас апелляционная жалоба находится на рассмотрении суда.
 
По требованию прокуратуры мужчину и женщину лишили родительских прав.

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