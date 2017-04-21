Под Харьковом задержали мужчину с оружием

Транспортное средство с государственными номерными знаками Днепропетровской области было остановлено группой быстрого реагирования Харьковского отдела полиции совместно с сотрудниками батальона патрульной службы полиции «Харьков», Управлением превентивной деятельности и СБУ на стационарном посту «Кемпинг» в поселке Высокий. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Выяснилось, что водителем автомобиля Mercedes является 56-летний житель Днепропетровской области. При осмотре у 23-летнего пассажира обнаружен пистолет Макарова с 6 патронами.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия мужчин доставили в Харьковский отдел полиции.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

23-летний мужчина задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, находится в изоляторе временного содержания.