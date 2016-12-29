Под стражей и без права внесения залога. Водителю внедорожника, совершившему смертельное ДТП, избрали меру пресечения

Трагическая авария произошла во вторник около 17.00 на Окружной в районе выезда с Салтовского шоссе. Водитель внедорожника Тойота сначала попал в одно ДТП - догнал жигули и фольксваген, которые двигались в попутном с ним направлении. Это его не оставило, он нажал на газ, и вылетел на "встречку" - где в этот момент двигалась "двойка", в которой ехали супруги с 8-месячной девочкой. От страшного удара малышка погибла мгновенно. Ее родителей скорая доставила в больницу, но сегодня к утру умер и ее отец, известный харьковский архитектор Александр Полежака. Подозреваемым по делу следователи посчитали водителя Тойоту, уже установлено, что он находился в сильном алкогольном опьянении. Мужчину арестовали, а сегодня ему избрали меру пресечения - в прокуратуре сразу настаивали на содержании в СИЗО.

Валерий Бухан, прокурор

Мы обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для водителя, в виде содержания под стражей. Будем настаивать без права внесения залога считаем что человек что человек во первых он подозревается в совершении тяжкого правонарушения. Мы считаем что он может скрыться от следствия. то есть препятствовать установлению истины по делу

Сам подозреваемый факт употребления алкоголя отрицает. Говорит, выпил уже после аварии, так как был в стрессовом состоянии, а с собой, как раз вез спиртное. И скрываться, в том числе с места первого ДТП, не пытался.

Павел Морозов, подозреваемый

Я никуда не убегал на тот момент. меня подушкой зажало я вышел и я был возле машины, возле автомобиля. а с первого места почему убегали - я тоже там. я уже не помню. может сразу сработали подушки, говорят вы хотели кому то деньги дать из полицейских? - нет. я не давал.

Так же по словам адвоката подозреваемого, мужчина готов помогать материально. Но при этом в зале суда выясняется - он безработный, имеет на содержании двух детей, а внедорожник вообще записан на жену. Родственники и друзья погибших водителю Тойоты не верят, говорят, сделают все, чтобы он не ушел от ответственности.

Нина Синькова, подруга Александра

Сначала посмотреть на него. и хотелось бы увидеть что судьи сделают максимум и не выпустят его не под какие залоги. не под какие подписки. Чтобы это не пропустить этот момент. Потому что многие ребята, которые не смогли, сегодня приехать хотели бы тут присутствовать и тоже посмотреть ему в глаза.

Суд учел аргументы прокуратуры и оставил подозреваемого под стражей без права внесения залога. Ему пока грозит до 8 лет, но учитывая, что скончался и отец ребенка, мужчина может получить более строгое наказание - до десяти лет. Сейчас в прокуратуре готовят переквалификацию. Близкие погибших готовятся к похоронам.