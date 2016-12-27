 

Подарки военным и детям. Олег Ляшко посетил военный госпиталь и детский сад

27 декабря 2016 г. 19:43
Автор: Оксана Нечепоренко
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Нагрудные знаки от минобороны, премии - 10 тысяч гривен, наручные часы. 14 военнослужащих ВСУ, в том числе и раненные на Светлодарской дуге получили награды из рук министра обороны и лидера радикальной партии Олега Ляшко. За два с половиной года армия была фактически создана заново, но и сегодня, утверждает Ляшко, военные нуждаются в поддержке.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии:

Саме тому ми голосували для того, щоб наступного року на 15 мільярдів гривень збільшити видатки на армію, для того, щоб наші хлопці, наші захисники мужні були захищені, озброєні. Щоб у них була сучасна техніка, обмундирування, харчування. І, найголовніше, щоб вони живими повернулись додому.

А малышам Ляшко передал подарки от деда Мороза и Святого Николая. Ребятня из роганского детсада №2 радостно разбирала заветные коробочки. Но сладостями дело не ограничилось.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии:

Тут є ще проблема - це реконструкція опалення дитячого садка, тому що вони щомісяця більше 100 тисяч гривень платять за опалення. Тому ми допоможемо реконструювати систему опалення, поставити нову котельну.

Государство обязано поддерживать дошкольные заведения, уверен Ляшко.

Видео: 

Подарки военным и детям. Олег Ляшко посетил военный госпиталь и детский сад - 26.12.2016

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