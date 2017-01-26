 

Подтопленные дома, дворы и погреба: в Новобаварском районе постоянные порывы магистрального трубопровода

26 января 2017 г. 18:50
Автор: Вилен Мода
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Частный сектор Новобаварского района. Улица Клавдии Шульженко. Работает тяжелая техника и  полтора десятка специалистов аварийной службы водоканала. Ольга Яворская вернулась с работы накануне около 7 часов вечера и обнаружила, что ее дом серьезно подтопило. Вода ручьем текла из под фундамента, в погребе плавала консервация, и заготовленные на зиму овощи. В комнатах, возмущаются супруги,  местами отклеился и поднялся линолеум.

Ольга Яворская, местная жительница

Вчера когда я пришла домой в 19.20 слышу у меня здесь бьет фонтаном из фундамента. Вода как будто  здесь ручей. Я ничего не поняла. Думала, мало ли тает все. Проверила в погребе вода. На улице по Клавдии Шульженко сильно шло как вот так фонтаном. Главная труба лопнула. Просто хочется так чтобы власти немножко обращали на нас внимание. И чуть-чуть  задумались о населении. Что мы тоже люди. И как вот сейчас всё своими руками наживали. А сейчас что мне делать. Зима

В аналогичной ситуации оказались и владельцы нескольких соседних домов.

Зоя Герасименко, местная жительница

Начало прорывать эту трубу в 2010 году в январе месяце. В конце января опять порвало опять приезжали, а потом каждый год это  все вот такое - картина. В том году разрывали, все сделали, все обрадовались. Опять все прорывается

Станислав Иванович объясняет - улица идет под уклоном в направлении Новобаварского проспекта. И при любом порыве  страдают дома расположенные на склоне. Стекая вниз вода подмывает фундамент, затапливает дворы и погреба. Проблемный трубопровод прокладывали еще в довоенные годы, а прорывает его, стабильно, несколько раз в месяц. С начала Нового года - это уже третий случай - уверяют жители. 

Станислав Коровкин, местный житель

Это старые путипроводы здесь и рвутся они каждую неделю. Что же тогда получается. Вызываем. Приезжает шесть машин техники. Это их надо оплатить извините меня и морочатся с каждым прорывом каждую неделю два раза, два дня получается, и люди. Им надо тоже оплатить.

Гораздо дешевле, подсчитывает мужчина, заменить этот участок трубы, но прислушиваться к местным не хотят.

Станислав Коровкин, местный житель

Это с бюджета. Я ж говорю, что э получается этот ремонт. Здесь всего лишь поменять надо ну 100 метров, ну 150 метров трубы этой. Труба эта уже, что они делают она золотая получается. Если то, что они в день платят этим рабочим, себе нервы, людям. И всё это все равно затапливает никакого сдвига нет

Впрочем, работающие на месте коммунальщики объяснили прорыв магистрального трубопровода не столько его возрастом, сколько сложными погодными условиями.

Перелом трубы получился. А почему старая труба или что? - Нет. Грунт играет, и перелом получается у нас. Это кругом. Сверху мороз давит земле девать некуда, она начинает играть и труба лопается - называется перелом. Чуть ли не каждый день по всему городу такие прорывы идут, не только здесь.

В самом же водоканале ситуацию с обращениями граждан и частыми подтоплениями жилых домов пока не комментируют. Говорят, необходимо время для того, чтобы уточнить информацию и подчеркнули, что после устранения прорыва местным жителям помогли откачать воду из погребов и подвалов.

Видео: 

В Новобаварском районе постоянные порывы магистрального трубопровода - 26.01.2017

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