Поднятие флагов и парад на площади Свободы: Харьков празднует День Европы

Писательница Елена Рыбка не скрывает своего ликования. Ее мама из Латвии, сама Елена живет в Украине - было очень непросто, говорит девушка каждый раз оформлять большое количество разрешений, стоять в унизительных очередях, чтобы добиться разрешения встретиться с родными. И хоть процедура оформления безвизового режима еще не до конца пройдена Елена считает, что право на путешествия "без нервов" по Европе украинцы заслужили:

Елена Рыбка, харьковчанка

Сьогодні я відчувала можливо видно, можливо ні, у мне сльози на очах, від того, що це сталося , за те, що один з пунктів за який ми боролися – він є! Нехай поки що це просто декларація, ми тільки починаємо цей шлях, в європейській родині. Але ми гідні того і ми зможемо досягти висот, принаймні будемо докладати всих зусиль.

Торжества по случаю Дня Европы открыла губернатор Харьковщины Юлия Светличная. На праздник пришли студенты, ветераны АТО, олимпийцы представители силовых ведомств. Руководитель области отметила, что решение Европарламента относительно предоставления безвизового режима Украине, которое было принято в апреле 2017 года, стало безусловным успехом украинской дипломатии:

Юлия Светличная, губернатор Харьковщины

Ми утвердили рішення європейського рівноправного членства, тому сьогоднішня подія, надзвичайна велика ,і вимогова і я рада , що до цього приєднався кожен, хто знає, що європейська інтеграція це укріплення української державності.

Марина Пахомова, харьковчанка

Мы столько жизней положили за это, мне кажется все этого хотят особенно наша молодежь, они об этом мечтали, стремились , все у нас будет хорошо!

Под аплодисменты присутствующих харьковчан и гостей города на площади состоялся небольшой парад - курсанты военных ВУЗов прошлись по главной площади Харькова. Напомним, что сегодня Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для Украины. Следующим этапом станет утверждение соглашения президентом Европарламента Антонио Таяни и послом председательствующей в ЕС Мальты. Планируется, что это произойдет 17 мая.