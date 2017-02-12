Пограничники не пустили в Украину молдаванина с георгиевскими ленточками

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12 февраля 2017 г. 17:20
Источник: Корреспондент
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В пункте пропуска "Мамалыга-авто" на границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили запрещенные предметы пропагандистской характера. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье, 12 февраля.

Молдаванин вез 25 георгиевских ленточек в салоне автомобиля Dacia Logan. Кроме лент во время проверки пограничники обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером.

Мужчина пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области.
Молдаванину запретили въезд в Украину на три года.

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