 

Пограничники задержали браконьеров с ценными видами рыбы на 2,4 млн гривен

24 декабря 2016 г. 14:13
Источник: РБК-Украина
7 просмотров

В Херсонской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали мужчин на моторной лодке, в котором обнаружили редкие виды рыбы стоимостью около 2,4 млн гривен. Об этом сообщает прес-служба Государственной пограничной службы Украины.

Вчера жители Херсонской области на моторной лодке вышли в море и во время возвращения были задержаны за нарушение пограничного режима. Событие происходило в населенном пункте Красное, задержание провели пограничники отдела "Скадовск". По информации службы, в результате осмотра плавсредства пограничники обнаружили 8 осетров, 4 севрюги и 18 рыб белуги, которая занесена в красную книгу. По предварительным подсчетам службы, сумма убытков, нанесенных государству, составила почти 2,4 миллиона гривен.
 

Видео: 

Прикордонники виявили осетрових на 2,4 мільйони

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.