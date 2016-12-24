Пограничники задержали браконьеров с ценными видами рыбы на 2,4 млн гривен

В Херсонской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали мужчин на моторной лодке, в котором обнаружили редкие виды рыбы стоимостью около 2,4 млн гривен. Об этом сообщает прес-служба Государственной пограничной службы Украины.

Вчера жители Херсонской области на моторной лодке вышли в море и во время возвращения были задержаны за нарушение пограничного режима. Событие происходило в населенном пункте Красное, задержание провели пограничники отдела "Скадовск". По информации службы, в результате осмотра плавсредства пограничники обнаружили 8 осетров, 4 севрюги и 18 рыб белуги, которая занесена в красную книгу. По предварительным подсчетам службы, сумма убытков, нанесенных государству, составила почти 2,4 миллиона гривен.

