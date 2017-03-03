Покупайте украинское. Порошенко посетил Харьковский тракторный завод

Сегодня в сборочном цехе ХТЗ тихо. Конвейер остановлен, линейкой выстроена техника. Собравшиеся рабочие ожидают приезда президента. Заводское оборудование простаивало около года. И лишь в феврале производство вновь пустили.

Юрий Зверев, слесарь прессо-сварочного цеха:

10 месяцев мы не работали. Ну, тяжело выживали. Сейчас, как будто заново народились, можно сказать так. Все с хорошим настроением, все соскучились по работе, по друг-другу. Видим, что движение пошло.

Нина Лашук, нач. лаб. химического анализа:

Восстанавливаемся. Было трудно зимой. Сейчас производство начинает набирать обороты.

Сейчас на заводе - более 2-х тысяч сотрудников. Хотя работают в одну смену, загружена вся неделя. За февраль собрали 67 тракторов. В следующем месяце планируют выйти на 150. Сейчас предприятие вынуждено восстанавливать утраченные в результате простоя рынки сбыта. Также удалось решить вопрос и заблокированных в рамках уголовного производства средств. Правда для этого пришлось привлечь руководство на высшем уровне и рабочим уже выплатили аванс. Поддержку государства Петр Порошенко гарантирует заводу и в будущем.

Петр Порошенко, президент Украины:

Ми з свого боку допомагаємо знаходити знаходити нові ринки, ми з свого боку визначити і реструктуризувати бюджетну заборгованість і погасити її, якщо є необхідність в цьому. Ми з свого боку робимо все для того, щоб повернути якісну продукцію на український ринок, а інвестор має повернутися обличчям до людей, що він і робить.

Президент также отметил, что с руководством завода уже велись переговоры о сотрудничестве с иностранными компаниями по поставкам качественных двигателей и о том, как сделать украинский трактор более доступным для потребителя. Со своей стороны правительство приняло новую бюджетную программу по компенсации 20 процентов стоимости тем аграриям, которые будут покупать национальный продукт. На это уже выделено почти 600 млн грн..